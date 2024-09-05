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05:02, 5 сентября 2024Мир

Блинкен созвонился с Кулебой и поблагодарил его за работу

Госсекретарь США Блинкен созвонился с бывшим главой МИД Украины Кулебой

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с подавшим в отставку министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом глава американского Госдепартамента написал на своей странице в социальной сети Х.

В своем сообщении чиновник отметил, что выразил благодарность Кулебе за его работу. «Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное лидерство внешней политикой Украины», — написал Блинкен.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала отставку Кулебы. Она поделилась воспоминаниями о работе с ним, рассказав, что они вели долгие беседы, в том числе в ночных поездах.

В среду, 4 сентября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Заявление от министра поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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      Артём Верейкин
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