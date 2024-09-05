Бербок вспомнила долгие разговоры с Кулебой в ночных поездах

Глава МИД Германии Бербок прокомментировала отставку Кулебы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала отставку украинского коллеги Дмитрия Кулебы. На эту тему она высказалась на своей странице в соцсети X.

Глава немецкого ведомства поделилась воспоминаниями о работе с Кулебой. Она рассказала, что они вели долгие беседы, в том числе в ночных поездах и на саммите стран «Большой семерки» (G7). «Мало с кем я работала так тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба. Вы ставите интересы народа своей страны выше своих собственных», — написала Бербок.