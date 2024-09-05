Глава «Росатома» заявил о рассмотрении варианта отключения Курской АЭС

Лихачев: в «Росатоме» рассматривали вариант отключения Курской АЭС

В «Росатоме» рассматривали вариант полного отключения Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатов, однако окончательное решение по этому вопросу пока не приняли. Об этом заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Звезда».

«Если ситуация будет ухудшаться, то, конечно же, мы будем его останавливать. Но пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно для того, чтобы уберечь станцию», — сообщил Лихачев.

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Он напомнил, что на АЭС в Курской области сейчас работает только один энергоблок из четырех. Его работа важна для энергоснабжения региона, подчеркнул гендиректор «Росатома».

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю. ВСУ после вторжения в регион не раз пытались ударить по объекту.