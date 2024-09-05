Известная в России блогерша объявила о беременности

Блогерша Карина Каспарянц объявила о беременности

Известная в России блогерша Карина Каспарянц объявила о беременности. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мой главный секрет лета раскрыт! У меня уже 14-я неделя, первый триместр позади, остается еще два. Честно скажу, мое самое нелюбимое — это скрывать что-то такое важное», — написала Каспарянц под видео, на котором она показала живот.

Ранее Каспарянц раскрыла размеры своего заработка. Она сообщила, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов. «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась назвать точную сумму своего заработка.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. Блогерша замужем за инфлюэнсером Оском Маркаряном. В феврале 2023 года у супругов родился сын Монте.