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18:00, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Известная в России блогерша объявила о беременности

Блогерша Карина Каспарянц объявила о беременности
Карина Каспарянц

Карина Каспарянц. Кадр: Karina Kasparyants / RuTube

Известная в России блогерша Карина Каспарянц объявила о беременности. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мой главный секрет лета раскрыт! У меня уже 14-я неделя, первый триместр позади, остается еще два. Честно скажу, мое самое нелюбимое — это скрывать что-то такое важное», — написала Каспарянц под видео, на котором она показала живот.

Ранее Каспарянц раскрыла размеры своего заработка. Она сообщила, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов. «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась назвать точную сумму своего заработка.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. Блогерша замужем за инфлюэнсером Оском Маркаряном. В феврале 2023 года у супругов родился сын Монте.

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      Олег Давыдов
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