Кортеж Путина прибыл на пленарное заседание ВЭФ

Кортеж Путина прибыл в кампус Дальневосточного университета на ВЭФ

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где пройдет пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Путин примет участие в пленарном заседании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков днем ранее, 4 сентября, анонсировал содержательное выступление главы государства. Кроме того, на полях форума пройдет и содержательная панельная дискуссия, добавлял он.

Модератором дискуссии с участием президента будет телеведущая канала Александра Суворова.

ВЭФ-2024 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовывает фонд Росконгресс. Путин прибыл во Владивосток в первый день форума — в город он прилетел после визита в монгольский Улан-Батор.