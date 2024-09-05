Москвичам объяснили теплую погоду воздухом из Греции

Синоптик Цыганков: тепло в Москве может сохраниться до середины сентября

Летняя погода в Москве может сохраниться до середины сентября из-за теплых воздушных масс из Турции и Греции. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Пока нас греет южный воздух из Греции и Турции, он будет греть нас вплоть до 10 сентября. Возможно дальше сохранится это тепло до середины сентября, но это пока неофициальный прогноз», — сообщил синоптик. Температура до 10 сентября ожидается на четыре градуса выше нормы. Ближайшие дни по ночам температура составит плюс 6-8 градусов, к понедельнику потеплеет до плюс 12 градусов. Днем — от 22 до 24 градусов тепла, в это воскресенье может быть до плюс 26 градусов.

На большие перепады между ночными и дневными температурами влияет продолжительность дня, объяснил Цыганков. «Сейчас день почти сравнялся с ночью и за счет этого становится прохладнее. У нас перепад температуры 12-14 градусов — так всегда осенью и весной», — рассказал синоптик, добавив, что время дня и ночи полностью сравняется 22 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам и жителям Подмосковья жару до плюс 28 градусов в начале следующей недели.