На Украине назначили нового министра аграрной политики и продовольствия

Верховная Рада назначила Коваля министром аграрной политики и продовольствия

Верховная Рада Украины назначила нового министра аграрной политики и продовольствия, им стал Виталий Коваль. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, за его назначение проголосовал 251 парламентарий. «На этом неудержимые назначения закончились», — заключил Железняк.

Ранее стало известно, что Рада назначила Светлану Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Украины, а Ольгу Стефанишину приняли на должность министра юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики.

Помимо этого, Матвей Бедный стал министром молодежи и спорта, ранее исполняв обязанности главы министерства, а Герман Сметанин был назначен главой министерства стратегической промышленности.