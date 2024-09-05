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17:23, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового министра аграрной политики и продовольствия

Верховная Рада назначила Коваля министром аграрной политики и продовольствия

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная Рада Украины назначила нового министра аграрной политики и продовольствия, им стал Виталий Коваль. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, за его назначение проголосовал 251 парламентарий. «На этом неудержимые назначения закончились», — заключил Железняк.

Ранее стало известно, что Рада назначила Светлану Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Украины, а Ольгу Стефанишину приняли на должность министра юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики.

Помимо этого, Матвей Бедный стал министром молодежи и спорта, ранее исполняв обязанности главы министерства, а Герман Сметанин был назначен главой министерства стратегической промышленности.

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      Валентин Карант
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