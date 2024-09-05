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16:58, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового главу Минстратегпрома

Депутат Рады Железняк: новым главой Минстратегпрома Украины назначили Сметанина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Верховная Рада Украины назначила нового главу Минстратегпрома страны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», — написал парламентарий.

По словам Железняка, кандидатуру Сметанина поддержали 247 депутатов. Уточняется, что до назначения на пост министра он возглавлял госкорпорацию «Укроборонпром».

3 сентября стало известно, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подал в Верховную Раду заявление об отставке. Он объяснил, что намерен продолжить работать в данной сфере, но в другой роли. На следующий день украинский парламент принял отставку главы Минстратегпрома республики.

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