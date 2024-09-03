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18:33, 3 сентября 2024Бывший СССР

Украинский министр объяснил подачу в отставку

Камышин подтвердил подачу в отставку с должности главы Минстратегпрома Украины
Александр Камышин

Александр Камышин. Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia

Александр Камышин подтвердил информацию о подаче в отставку с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом глава Минстратегпрома страны сообщил в Telegram.

По словам Камышина, после подачи соответствующего заявления он готовится представить два отчета. Один из них будет закрытым, перед комитетами экономики и обороны Верховной Рады Украины. Второй — открытым, также в парламенте республики.

«Продолжу работать в оборонке, но в другой роли», — объяснил глава Минстратегпрома Украины.

3 сентября стало известно о подаче заявлений об отставке тремя украинскими министрами. В их числе — министр юстиции Денис Малюська, Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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      Екатерина Грищенко
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