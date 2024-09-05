Рада назначила Бедного министром молодежи и спорта Украины

Верховная Рада назначила Бедного новым министром молодежи и спорта Украины

Верховная Рада Украины назначила нового министра молодежи и спорта, им стал Матвей Бедный, передает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада назначила Бедного М. В. на должность министра молодежи и спорта Украины», —написал депутат, добавив, что за его назначение проголосовало 239 парламентариев. Отмечается, что до назначения Бедный был исполняющим обязанности министра.

Ранее стало известно, что Рада назначила Светлану Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины, а Ольгу Стефанишину приняли на должность министра юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики.

