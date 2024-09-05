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15:37, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового вице-премьера по восстановлению страны

Алексея Кулебу назначили новым вице-премьером по восстановлению Украины
Алексей Кулеба

Алексей Кулеба. Фото: Vsekrasyvo / Wikimedia

Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

За назначение проголосовало 240 депутатов Верховной Рады. Железняк отмечает, что фактически Кулеба будет работать одновременно в трех министерствах.

Ранее Кулеба занимал должность замглавы Офиса президента Украины.

Ранее Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики. Назначение новой главы Минюста поддержали 253 депутата парламента.

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      Илья Таксюр
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