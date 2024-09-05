На Украине назначили нового вице-премьера по восстановлению страны

Алексея Кулебу назначили новым вице-премьером по восстановлению Украины

Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

За назначение проголосовало 240 депутатов Верховной Рады. Железняк отмечает, что фактически Кулеба будет работать одновременно в трех министерствах.

Ранее Кулеба занимал должность замглавы Офиса президента Украины.

Ранее Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики. Назначение новой главы Минюста поддержали 253 депутата парламента.