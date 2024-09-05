На Украине назначили нового министра культуры и стратегических коммуникаций

Депутат Рады Железняк: новым министром культуры Украины назначили Точицкого

На Украине назначили нового министра культуры и стратегических коммуникаций страны. Им стал Николай Точицкий, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

По словам парламентария, кандидатуру Точицкого поддержали 252 нардепа Рады.

5 сентября на Украине был назначен новый министр иностранных дел. МИД республики возглавил Андрей Сибига. Его кандидатуру предложил парламенту президент страны Владимир Зеленский.

Также сообщалось о назначении Ольги Стефанишиной на должность главы Минюста Украины. Вместе с тем она будет выполнять функцию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики.