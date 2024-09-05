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16:23, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового министра культуры и стратегических коммуникаций

Депутат Рады Железняк: новым министром культуры Украины назначили Точицкого
Николай Точицкий

Николай Точицкий. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

На Украине назначили нового министра культуры и стратегических коммуникаций страны. Им стал Николай Точицкий, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

По словам парламентария, кандидатуру Точицкого поддержали 252 нардепа Рады.

5 сентября на Украине был назначен новый министр иностранных дел. МИД республики возглавил Андрей Сибига. Его кандидатуру предложил парламенту президент страны Владимир Зеленский.

Также сообщалось о назначении Ольги Стефанишиной на должность главы Минюста Украины. Вместе с тем она будет выполнять функцию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики.

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      Екатерина Грищенко
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