Зеленский предложил Верховной Раде кандидата на пост главы МИД

Зеленский предложил Верховной Раде назначить Сибигу главой МИД вместо Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины назначить новым главой МИД Андрея Сибигу. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Сегодня президент Владимир Зеленский внес представление в Верховную Раду о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на эту должность Андрея Сибигу, который является заместителем главы МИД», — говорится в сообщении издания.

Утром 5 сентября украинский парламент отправил в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Днем ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что вместо него на пост главы МИД планируется назначить замминистра внешнеполитического ведомства страны Андрея Сибигу.

Ранее стало известно, что отставка министра иностранных дел связана с недовольством Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Как сообщается, в ходе заседания фракции «Слуга народа» он объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».