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12:37, 5 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский предложил Верховной Раде кандидата на пост главы МИД

Зеленский предложил Верховной Раде назначить Сибигу главой МИД вместо Кулебы
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Altan Gocher / Zumapress.com / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины назначить новым главой МИД Андрея Сибигу. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Сегодня президент Владимир Зеленский внес представление в Верховную Раду о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на эту должность Андрея Сибигу, который является заместителем главы МИД», — говорится в сообщении издания.

Утром 5 сентября украинский парламент отправил в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Днем ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что вместо него на пост главы МИД планируется назначить замминистра внешнеполитического ведомства страны Андрея Сибигу.

Ранее стало известно, что отставка министра иностранных дел связана с недовольством Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Как сообщается, в ходе заседания фракции «Слуга народа» он объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».

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      Александр Курбатов
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