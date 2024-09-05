Песков призвал всех влюбиться в смех Харрис

Песков о словах Путина про смех Харрис: каждый должен влюбиться в ее смех

Все должны полюбить смех вице-президента США Камалы Харрис после слов президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Песков высказался о словах Путина про смех Харрис. По его словам, до слов российского лидера все «ждали сигнала», чтобы выразить симпатии смеху кандидата в президенты США от Демократической партии.

«Теперь уже да,[нравится]. Теперь уже каждый из нас должен влюбиться в ее смех», — призвал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин оценил смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным. По его мнению, это указывает на то, что у политика «все хорошо».