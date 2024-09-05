Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 5 сентября 2024Мир

Песков призвал всех влюбиться в смех Харрис

Песков о словах Путина про смех Харрис: каждый должен влюбиться в ее смех

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Все должны полюбить смех вице-президента США Камалы Харрис после слов президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Песков высказался о словах Путина про смех Харрис. По его словам, до слов российского лидера все «ждали сигнала», чтобы выразить симпатии смеху кандидата в президенты США от Демократической партии.

«Теперь уже да,[нравится]. Теперь уже каждый из нас должен влюбиться в ее смех», — призвал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин оценил смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным. По его мнению, это указывает на то, что у политика «все хорошо».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      Раскрыты возможности ядерного «Зевса»

      В России заявили о снижении чувствительности к повышению ключевой ставки

      В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

      Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

      Выгоду от масштабной модернизации БАМа назвали сомнительной

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      Депутат заявил о тайном «ввозе» партии особых мигрантов в Россию

      Австрия заявила о готовности принять переговоры по Украине

      Продажи новых легковушек в России побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше