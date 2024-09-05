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11:39, 5 сентября 2024Мир

Путин оценил заразительный смех Харрис

Путин: Харрис заразительно смеется, значит, у нее все хорошо
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис заразительно смеется, что указывает на то, что у нее все хорошо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо», — заявил Путин.

Он добавил, что бывший президент США, конкурент Харрис от Республиканской партии Дональд Трамп ввел рекордное количество санкционных ограничений против России. Российский лидер выразил надежду, что «если у Харрис все хорошо», то она откажется от подобной политики в отношении Москвы.

Путин также заявил, что ранее «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки и призвал поддерживать Харрис. По словам президента, фаворита в президентских выборах должен выбирать американский народ, а Россия с уважением отнесется к его выбору.

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      Елизавета Мытарева
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