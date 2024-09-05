В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о победе России в СВО

Депутат Колесник согласился со словами Алаудинова о победе России в СВО

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник согласился с утверждением, что Россия выиграла в специальной военной операции (СВО). Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующим заявлением выступил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов. «В данной СВО мы уже выиграли», — сказал он.

«Я не на сто процентов, но согласен. Если бы дали разобраться, начиная с Минских соглашений, нам самим с Украиной, уж как-нибудь два народа договорились, уже бы мы все решили. В СВО мы выиграли. Да, вмешалось НАТО, мы с НАТО воюем, а альянс никакого отношения к СВО не имеет. Сейчас посмотрите, кто в Курске, в Полтаве был? Наемники. Наемники, развединформация НАТО, оружие НАТО. Уже какое СВО? СВО мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав», — поделился депутат.

Ранее чеченский генерал назвал украинскую атаку в Курской области решающим боем спецоперации. Вместе с тем он допустил возможность завершения СВО уже в нынешнем году, выразив уверенность в победе России.

