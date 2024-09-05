Полуголый россиянин угрожал детям ножом со словами «пойду на СВО»

Житель Нижнего Тагила угрожал детям ножом, заявив, что пойдет на СВО

Полуголый житель Нижнего Тагила угрожал детям ножом со словами «пойду на СВО [специальную военную операцию на Украине]», пишет URA.RU.

Со слов очевидцев, россиянин бегал по двору дома на Ленинградском проспекте и нападал на детей, угрожая расправой — он якобы размахивал ножом, забирал их личные вещи и кричал на всю улицу, что ему все надоело и он отправится на фронт.

По предварительной версии, мужчина была в состоянии наркотического опьянения.

Как пишет издание, остановил мужчину один из прохожих, который распылил ему в лицо перцовый баллончик, после чего на место приехала полиция и задержала дебошира.

Ранее в Карелии в городе Лахденпохья вернувшийся с СВО боец напугал подростков ножом и окровавленным видом. Мужчина устроил поножовщину на глазах у детей.