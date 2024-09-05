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19:28, 5 сентября 2024Силовые структуры

После падения участников квеста из окна в российском городе возбудили дело

СК возбудил дело после падения из окна трех участников квеста в Стерлитамаке
Начало событий в новости Появились подробности о падении участников квеста из окна в российском городе

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после падения из окна второго этажа трех участников квеста в Стерлитамаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитете (СК) по Башкирии.

Дело заведено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, все произошло 31 августа. Во время участия в квесте трое молодых людей, в числе которых был несовершеннолетний, выпали из окна второго этажа и получили травмы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Уточняется, что врачи диагностировали у пострадавших сотрясения, переломы и ушибы.

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      Олеся Мицкевич
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