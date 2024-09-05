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14:37, 5 сентября 2024Россия

Появились подробности о падении участников квеста из окна в российском городе

Сотрудники башкирского квеста отвергли причастность к падению клиентов из окна

Кадр: Telegram-канал 112

Сотрудники квеста в башкирском городе Стерлитамаке отвергли причастность к падению клиентов из окна. Эти подробности о случившемся появились в распоряжении портала 360.ru.

Ранее озвучивалась версия о вине актера квеста — сообщалось, что мужчина с электрошокером в руках прижал россиян к окну комнаты, и рама не выдержала веса трех участников квеста. Врачи диагностировали у пострадавших сотрясения, переломы и ушибы.

Как рассказала 360.ru сотрудница квест-рума Виктория, в момент инцидента актер находился в другой комнате. «Информация недействительна. Актер находился в соседней комнате. Как они выпали, как они там навалились на это окно — мы не видели», — рассказала Виктория подробности инцидента.

Она добавила, что клиенты по неизвестной причине вернулись в уже посещенную комнату квеста, что не было предусмотрено сценарием.

С 1 марта 2024 года в России ввели ГОСТ для детских квест-комнат, который, в частности, запрещает использование во время испытаний открытого огня, пил, оружия, топоров, горючих и химических веществ, а также заковывание, привязывание и связывание.

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      Марк Леонов
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