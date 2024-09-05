Студенты выпали из окна в российском городе при прохождении квеста

В Стерлитамаке трое студентов выпали из окна при прохождении квеста

В городе Стерлитамак в Башкирии трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, молодые люди пришли на квест в заведение на Комсомольской улице. Актер квеста прижал одного из россиян к окну электрошокером — под их весом рама начала трещать, и парни выпали.

Врачи диагностировали у двоих сотрясение, переломы и ушибы, у третьего — сотрясение мозга.

Комнату, где все случилось, закрыли. Остальные помещения продолжают работать в прежнем режиме, разузнал Mash Batash.

Ранее сообщалось, что в квест-комнате в Оренбурге загорелся реквизит.

22 июля на хоррор-квесте в Махачкале произошел пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, следователи возбудили уголовное дело.