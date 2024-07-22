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22:07, 22 июля 2024Россия

Появились подробности биографии устроившего пожар в квест-комнате аниматора

РИА Новости: устроивший пожар в квест-комнате аниматор учится на пожарного

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Аниматор, устроивший пожар в квест-комнате в Махачкале, учился на пожарного. Подробности биографии молодого человека появились в распоряжении РИА Новости.

«Задержанный — студент технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

О трагедии на весте стало известно ранее 22 июля. В помещении, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, следователи возбудили уголовное дело.

Позднее 20-летний Саид, который смог выжить во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале, рассказал подробности трагедии и своего спасения. Молодой человек отметил, что аниматор попытался спасти оставшихся в помещении девушек: он надел противогаз и зашел внутрь, однако вышел оттуда менее чем через 15 секунд.

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      Евгений Силаев
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