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20:24, 22 июля 2024Россия

Выживший при пожаре на хоррор-квесте в Махачкале впервые рассказал подробности трагедии

Выживший в пожаре на квесте в Махачкале впервые рассказал подробности спасения

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

20-летний Саид, который смог выжить во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале, рассказал подробности трагедии и своего спасения. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По его словам, он находился в отдаленной от возгорания части помещения. Его друг смог найти выход на улицу среди задымления и начал кричать Саиду, чтобы тот шел на его голос.

После того как парень выбрался на улицу, он увидел 18-летнего аниматора Шамиля. Саид рассказал, что тот попытался спасти оставшихся в помещении девушек: он надел противогаз и зашел внутрь, однако вышел оттуда менее чем через 15 секунд.

Обгоревших девушек достали из огня прибывшие сотрудники МЧС.

О трагедии на весте стало известно ранее 22 июля. В помещении, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, следователи возбудили уголовное дело.

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      Никита Абрамов
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