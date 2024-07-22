Выживший при пожаре на хоррор-квесте в Махачкале впервые рассказал подробности трагедии

Выживший в пожаре на квесте в Махачкале впервые рассказал подробности спасения

20-летний Саид, который смог выжить во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале, рассказал подробности трагедии и своего спасения. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По его словам, он находился в отдаленной от возгорания части помещения. Его друг смог найти выход на улицу среди задымления и начал кричать Саиду, чтобы тот шел на его голос.

После того как парень выбрался на улицу, он увидел 18-летнего аниматора Шамиля. Саид рассказал, что тот попытался спасти оставшихся в помещении девушек: он надел противогаз и зашел внутрь, однако вышел оттуда менее чем через 15 секунд.

Обгоревших девушек достали из огня прибывшие сотрудники МЧС.

О трагедии на весте стало известно ранее 22 июля. В помещении, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, следователи возбудили уголовное дело.