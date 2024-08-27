В квест-комнате в российском городе произошел пожар

МЧС: в Оренбурге в квест-комнате произошел пожар

В квест-комнате в Оренбурге загорелся реквизит. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что огонь возник в оборудованном для проведения игр автобусе. Причиной возгорания стало замыкание дымогенератора. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ведомстве отметили, что игра в момент ЧП не проводилась.

К настоящему моменту возгорания ликвидировано. На месте происшествия проводится проверка.

22 июля на хоррор-квесте в Махачкале произошел пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, следователи возбудили уголовное дело.

С 1 марта 2024 года в России ввели ГОСТ для детских квест-комнат, который, в частности, запрещает использование во время испытаний открытого огня, пил, оружия, топоров, горючих и химических веществ, а также заковывание, привязывание и связывание.