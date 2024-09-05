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15:46, 5 сентября 2024Бывший СССР

Раскрыты планы ВСУ в отношении Запорожской и Курской АЭС

Военный эксперт Михайлов: ВСУ и дальше будут пытаться атаковать Курскую АЭС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат и дальше предпринимать попытки атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в беседе с 360.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, в данный момент российские бойцы готовы к любой неожиданности, так что в случае удара по энергообъекту они постараются минимизировать ущерб. Тем не менее угроза подрыва данной АЭС остается высокой, о чем открыто заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках своего недавнего визита на электростанцию.

«Украинские войска делают все, чтобы попытаться ее взять и нанести удар. Это одна из главных задач провокации, которую устроил украинский режим — взять под контроль территорию Курской области и подорвать Курскую АЭС. Об этом говорили военнопленные: мол, Зеленский прямо заявлял о том, что нужно зайти на станцию, заложить бомбу, а когда русские войска отобьют объект, дистанционно осуществить подрыв», — высказал свою точку зрения специалист.

Михайлов добавил, что угроза подрыва существует и для Запорожской АЭС. По его мнению, глава МАГАТЭ осознает это, так что нет ничего удивительного в том, что после поездки в Курскую область Гросси поспешил в Киев, чтобы, вероятно, обратиться к властям страны с просьбой прекратить обстреливать оба ядерных объекта.

Ранее «Росатом» призвал МАГАТЭ не бояться говорить правду о провокациях на Запорожской АЭС. Главу агентства призвали как можно скорее установить реальный источник угроз для энергообъекта.

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      Наталья Анисеева
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