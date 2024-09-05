Россиян предупредили о сложностях ремонта китайских авто

Автоэксперт Стрельников: запчасти для китайских авто можно ожидать до полугода

Одной из главных проблем при ремонте китайских автомобилей является дефицит запчастей, рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Основные сложности он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, сроки ожидания запчастей могут доходить до двух месяцев, что создает значительные неудобства для владельцев. «С увеличением продаж китайских автомобилей в России наблюдается рост обращений в сервисы, и многие механики отмечают, что запчасти для некоторых брендов, таких как Changan, BYD и FAW, можно ожидать до полугода. Это особенно затрудняет ремонт после ДТП, когда необходимы кузовные детали», — сообщил он.

К сложностям при ремонте китайских авто Стрельников также отнес качество и совместимость запчастей. «Некоторые механики сообщают, что одна и та же запчасть может подойти к одному автомобилю и не подойти к другому, даже если оба автомобиля одной модели. Это связано с различиями в производстве и контроле качества на заводах», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Механики также сталкиваются с отсутствием технической документации для некоторых моделей, что затрудняет процесс ремонта, отметил эксперт. С его слов, это может потребовать больше времени на диагностику и поиск решений.

Кроме того, на рынке присутствует большое количество контрафактных запчастей, что усложняет выбор качественных компонентов. Автоэксперт подчеркнул, что стоит обращаться только к проверенным поставщикам, так как использование неоригинальных или поддельных деталей может привести к серьезным поломкам и увеличению расходов на ремонт.

Китайские автопроизводители активно обновляют модельный ряд, что может создавать дополнительные сложности. Новые модели могут иметь уникальные особенности, которые не всегда поддерживаются существующими каталогами запчастей. Это может затруднить процесс поиска необходимых деталей Александр Стрельников автоэксперт

К наиболее распространенным поломкам у китайских автомобилей Стрельников отнес проблемы с ходовой частью. Он уточнил, что особенно часто они встречаются у моделей Geely, у которых наблюдаются повреждения рычагов и сайлентблоков даже при небольшом пробеге. В числе прочего, собеседник «Ленты.ру» выделил сбои в работе электронных систем, включая мультимедийные устройства и приборные панели, а также дефекты в коробках передач и узлах двигателя, которые могут проявляться на ранних этапах эксплуатации.

Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко поделился советами по подготовке машины к осеннему периоду.

