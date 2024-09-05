69-я параллель
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16:41, 5 сентября 202469-я параллель

Российские ученые сравнили себя с овощами

Глава Минвостокразвития Чекунков заявил о предложении готовить ученых как огурцы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские ученые сравнили себя с овощами и предложили готовить коллег как соленые огурцы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.

По словам главы ведомства, дискуссия, в рамках которой ученые высказались о себе как об огурцах, была посвящена вопросу новых специалистов в российских научных центрах. Руководитель Минвостокразвития сообщил, что предложенный учеными выход заключается не в привлечении полного штата опытных специалистов, а в подготовке новых в связке с несколькими выдающимися экспертами.

«[Ученые предложили] делать как при заготовке банки с солеными огурцами. Оставить в рассоле пару старых просоленных и заложить много свежих», — заявил Чекунков.

Ранее сообщалось, что во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил построить новые университетские кампусы. Среди городов, в которых появятся кампусы — Чита, Улан-Удэ и Мурманск.

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      Марк Леонов
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