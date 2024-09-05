Российские врачи спасли от ампутации ног получившего отказ в зарубежных клиниках мужчину

Российские врачи спасли ноги мужчине после отказа зарубежных клиник

Российские врачи спасли от ампутации ног мужчину, которому отказались помочь в зарубежных клиниках, рассказал сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья Борис Руденко. Об уникальном случае пациента, который пролетел с Камчатки 10 часов ради спасения конечностей, он побеседовал с «Лентой.ру».

По словам Руденко, россиянин столкнулся с закрытием аорты — крупного сосуда ниже отхождения почечных артерий. Эта ситуация крайне опасна, поскольку, если сосуд резко закрывается, возникает острая ишемия, что может привести к катастрофическим последствиям. Ранее проведенная мужчине операция не помогла, и его больше не решались оперировать.

Пациент длительное время искал помощь, но сталкивался с отказами. Врачи разводили руками, так как закрытие аорты на этом уровне представляет серьезную угрозу. Ниже этого места, объяснил хирург, находится бифуркация аорты, которая разделяется на подвздошные артерии, отвечающие за кровоснабжение нижних конечностей. Одним из итогов такой патологии является полная ампутация обеих ног, однако врачам удалось помочь пациенту.

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Пациент прилетел в Скандинавский Центр Здоровья после того, как обращался в крупные центры Новосибирска и Южной Кореи, где ему отказывали из-за сложности процедуры. Операция длилась четыре часа, проходила под местной анестезией, пациент находился в сознании. Было установлено шесть стентов, благодаря чему работа врача восстановила кровоток. Теперь кровь вновь поступает в нижние конечности без барьеров.

Возможность передвигаться на собственных ногах — это то, что мы часто воспринимаем как должное. Однако для пациентов с серьезными поражениями сосудов, такими как атеросклероз, это может стать главной целью лечения. Сегодня такие проблемы можно решать с помощью малоинвазивных методик, как это было сделано в Скандинавском Центре Здоровья. Главное — найти своего врача, который не побоится взять на себя ответственность за сложные случаи Борис Руденко сердечно-сосудистый хирург

Ранее в Башкирии спасли пациента, который был ранен в сонную артерию. Пострадавшему в экстренном порядке провели операцию, во время которого ушили сосуд и восстановили кровоток.