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17:43, 5 сентября 2024Россия

Российский военкор ответил на слова Алаудинова о состоявшейся победе в СВО

Военкор Котенок о словах Алаудинова о победе в СВО: осталось выбрать День победы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

России пора выбрать новый День победы в честь окончания специальной военной операции (СВО). Так на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО отреагировал военкор Юрий Котенок, заявление опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Котенока, своим заявлением Алаудинов «успокоил» общественность.

«Ну все, успокоил товарищ генерал-лейтенант. Ведь может же! Осталось только выбрать новый День победы», — иронично ответил Алаудинову Котенок.

Ранее произошел конфликт Алаудинова с военным корреспондентом Маратом Хайруллиным. Генерал-майор назвал журналиста «великим сказочником» за содержание его репортажа. В свою очередь, Хайруллин заявил, что Алаудинову придется извиниться.

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      Марк Леонов
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