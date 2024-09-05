Российский военкор ответил на слова Алаудинова о состоявшейся победе в СВО

Военкор Котенок о словах Алаудинова о победе в СВО: осталось выбрать День победы

России пора выбрать новый День победы в честь окончания специальной военной операции (СВО). Так на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО отреагировал военкор Юрий Котенок, заявление опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Котенока, своим заявлением Алаудинов «успокоил» общественность.

«Ну все, успокоил товарищ генерал-лейтенант. Ведь может же! Осталось только выбрать новый День победы», — иронично ответил Алаудинову Котенок.

Ранее произошел конфликт Алаудинова с военным корреспондентом Маратом Хайруллиным. Генерал-майор назвал журналиста «великим сказочником» за содержание его репортажа. В свою очередь, Хайруллин заявил, что Алаудинову придется извиниться.