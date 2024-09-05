Российский военкор Марат Хайруллин записал обращение с претензиями в адрес командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Запись появилась в его соцсетях.

Хайруллину кажется, что генерал связался с мошенниками. «Буду защищать свое честное имя всеми способами», — заявил он в подписи к видео и пообещал доказать, что прав.

Командир «Ахмата» высмеял военкоров за лаборатории FPV-дронов

Недавно командир спецназа «Ахмат» также выложил в своем Telegram обращение к гражданам, где подвел итоги дня. Там же он высказался касательно корреспондентов, которых счел «великими сказочниками», задевшими командира спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«У нас великие сказочники на наших некоторых каналах. И люди, которые дают интервью, тоже рассказывают такие смешные вещи, что иногда потом мы спрашиваем: "А из-за чего люди не верят?" Конечно, они не будут верить, так как вы рассказываете, что есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов FPV. Украинцы, конечно, они на коленях собирают эти дроны. (…) У нас же лаборатории, видите ли, через каждый дом и улицу. У нас этих дронов, ой-ой-ой, как много. Мы уже ушли давно вперед перед всеми», — рассказал командир, приводя в шутку данные военкоров.

При этом он отметил, что такие данные неверны. «У нас сказочников, дающих интервью со сказками, хватает. Я же вам сказки рассказывать не буду. Ребята наши героически сражаются. (…) Нам действительно очень тяжело. У противника действительно очень много дронов. (…) Да, к сожалению. У нас нет ни одной лаборатории, производящей дроны. Если бы кто-то мне показал, где она есть, я бы тоже съездил и посмотрел, порадовался бы», — высказался командир «Ахмата».

В заключение он добавил: «Мы и без сказок все равно противника победим. На нашей стороне Бог!»

Кадр: «ВОЕНКОР МАРАТ ХАЙРУЛЛИН» / Rutube

Российский военкор потребовал извинений от командира «Ахмата»

В ответ на это российский военкор решил записать обращение к Алаудинову. Новое видео он выложил в своем Telegram.

«Товарищ генерал! Во-первых, я не сказочник. Во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года, с 2022 года шел защищать нашу родину. Не надо меня оскорблять под непонятным предлогом. Я вам четко докладываю: ваш Аид связался с мошенниками», — заявил военкор, упомянув соратника Алаудинова.

Говоря о «мошенниках», военкор, в частности, указывает на внештатного советника губернатора Курской области, военного волонтера и предпринимателя Романа Алехина. Он, как утверждает корреспондент, связан с некими эпизодами мошенничества.

Хайруллин пообещал доказать, что прав в своих высказываниях. «В будущем, понимаете ли, генерал, вам придется за эти слова извиниться», — подметил он.

Хайруллин опроверг слова Алаудинова о лабораториях дронов

«Теперь касательно сказочных лабораторий. Не лаборатории, а мастерские. И они существуют в моей Славянке (Славянск). В том числе мы собирали на это деньги и все поставляли», — сказал репортер и добавил, что постоянно находится на связи с людьми, кто создает новые дроны для армии.

Также он пригласил командира «Ахмата» в Славянск, чтобы показать это место. «Вы генерал, находитесь на передовой и можете все своими глазами посмотреть», — подметил военкор.

В продолжение он заявил, что, по имеющимся данным, Россия имеет в шесть раз больше беспилотников, чем Украина. «А вы, товарищ генерал, уже наводите унылые и говорите, что нет беспилотников. А что это за позиция такая человека в погонах?» — упрекнул он командира «Ахмата».

«Вы очень и очень подставились с этим Алехиным. (…) Я считаю, что вы честь и достоинство свое роняете. Все, доклад окончен», — подытожил корреспондент.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Командир «Ахмата» указал на успех России в СВО

Ранее утверждалось, что украинские военные стали менее активно применять дроны в Курской области в связи со сбоями в работе системы связи Starlink. ВС РФ докладывали, что Starlink перестал действовать на территории страны. В итоге подразделения ВСУ испытывают проблемы с беспилотниками. У них нет возможности создать в этой местности группировку БПЛА, как в Донбассе.

В то же время командир «Ахмата» раскрыл новый план ВСУ в российском регионе. Алаудинову докладывали, что противник подтягивает новые силы ближе к Курску.

При этом генерал-майор указал, что Россия «уже выиграла в СВО». Он также назвал дальнейшую задачу, которая, по его мнению, стоит перед российским обществом — «сделать все, чтобы мы одной семьей вместе были готовы к будущим вызовам».

«Мы должны понимать, что наш враг — антихрист — никогда не успокоится до тех пор, пока мы не станем подобными им. Но мы не станет подобными никогда. Значит, война никогда не завершится до тех пор, пока либо мы их не победим, либо они нас не сломают», — утверждал генерал.