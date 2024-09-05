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09:03, 5 сентября 2024Из жизни

Семья нашла в гостиной агрессивного питона

В Австралии питон заполз в дом и притаился у кофейного столика

Семья из Австралии обнаружила агрессивного питона рядом с кофейным столиком в гостиной. Об этом сообщает People.

Cемья из Квинсленда нашла незваного гостя 24 августа. Ромбический питон притаился за столиком на ковре. Как выяснилось, из-за хорошей погоды хозяева оставили окна и двери открытыми, и змея заползла внутрь. После обнаружения рептилии семья позвонила лицензированному ловцу змей Дэниелу Басстре и попросила его о помощи.

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Басстра вскоре прибыл на место происшествия. Сначала он надеялся вытащить питона из-за журнального столика с помощью крюка. Когда эта тактика не сработала, ловец потянул питона голыми руками. На этот раз ему удалось справиться с рептилией, хотя она несколько раз попыталась укусить его.

После поимки питона выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде питон вылез из унитаза и укусил мужчину за гениталии. От испуга мужчина забил рептилию ершиком для туалета.

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      Антонина Черташ
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