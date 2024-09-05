Стало известно об увеличении числа жертв после удара ВСУ по рынку в Донецке

Кулемзин: после удара ВСУ по рынку в Донецке в больнице скончалась женщина

Число жертв после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке "Сокол" девочки, скончалась в больнице от полученных ранений», — написал Кулемзин.

ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке днем 4 сентября. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли три человека, еще минимум пять граждан пострадали.

Позднее мэр Донецка сообщил, что в числе погибших при ударе по «Соколу» оказались мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков — мальчик 2009 года рождения и девочка 2011 года рождения. В Следственном комитете России заявили, что для атаки на рынок в Донецке украинские военнослужащие использовали поставленную Киеву странами НАТО артиллерию.