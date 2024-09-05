Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 5 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об увеличении числа жертв после удара ВСУ по рынку в Донецке

Кулемзин: после удара ВСУ по рынку в Донецке в больнице скончалась женщина

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число жертв после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке "Сокол" девочки, скончалась в больнице от полученных ранений», — написал Кулемзин.

ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке днем 4 сентября. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли три человека, еще минимум пять граждан пострадали.

Позднее мэр Донецка сообщил, что в числе погибших при ударе по «Соколу» оказались мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков — мальчик 2009 года рождения и девочка 2011 года рождения. В Следственном комитете России заявили, что для атаки на рынок в Донецке украинские военнослужащие использовали поставленную Киеву странами НАТО артиллерию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      Раскрыты возможности ядерного «Зевса»

      В России заявили о снижении чувствительности к повышению ключевой ставки

      В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

      Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

      Выгоду от масштабной модернизации БАМа назвали сомнительной

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      Депутат заявил о тайном «ввозе» партии особых мигрантов в Россию

      Австрия заявила о готовности принять переговоры по Украине

      Продажи новых легковушек в России побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше