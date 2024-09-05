Стилист Рогов перечислил самую модную одежду на осень

Стилист Александр Рогов: осенью дизайнеры сделали акцент на одежде в клетку

Стилист Александр Рогов перечислил самую модную одежду на осень. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказал, что в наступившем сезоне дизайнеры сделали акцент на предметах гардероба в клетку. «Дизайнеры недвусмысленно намекают, что вещи в клетку станут самыми горячими и желанными этой осенью», — заявил Рогов.

При этом специалист уточнил, что выбирать можно изделия как мелкую клетку, так и в крупную. Кроме того, внимание стоит обратить на цветные и монохромные вещи с упомянутым принтом, добавил он. «И чем больше клетки в образе — тем лучше!» — заключил Рогов.

Ранее в сентябре стилист Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде. По словам эксперта, осенью стало популярным делать акцент на талии.