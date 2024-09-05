Стилист Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде

Стилист Александр Рогов: акцент на талии в одежде стал трендом осени

Стилист Александр Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram.

По словам эксперта, осенью стало популярным делать акцент на талии. «Один из стилистических трендов сезона! Затяните талию на своем объемном жакете или пальто кожаным жгутом! Просто и стильно», — рассказал специалист.

Свои слова Рогов проиллюстрировал фото моделей и блогеров, которые примерили пальто и пиджаки с поясами в виду жгутов на талии.

Ранее в сентябре российская стилистка перечислила главные тренды осени. В первую очередь имиджмейкер Алена Архипова призвала читателей обратить внимание на наряды в стиле casual. Кроме того, актуальным для женщин будет заимствовать одежду из мужского гардероба.