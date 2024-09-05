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19:01, 5 сентября 2024Мир

Сын Байдена признает вину в суде по одному делу

Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Сын президента США Джо Байдена — Хантер Байден — собирается изменить заявление по предъявленным ему федеральным обвинениям, связанным с неуплатой налогов, и признать вину. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл, передает NBC News.

«Адвокат Хантера Байдена сообщил федеральному судье в Лос-Анджелесе, что нет необходимости продолжать отбор присяжных по его уголовному делу о неуплате налогов, поскольку он намерен изменить свое заявление и признать вину», — сообщает телеканал.

12 января Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов.

В начале декабря 2023 года сыну президента предъявили девять обвинений в неуплате налогов, 53-летнему Байдену-младшему может грозить до 17 лишения свободы.

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      Дарья Устьянцева
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