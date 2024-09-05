«РБК-Украина»: у исполняющего обязанности мэра Чернигова прошли обыски

У исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако прошли обыски. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Обыски проходят по делу о незаконном выделении земли под автозаправку. Также источники издания сообщили, что в рамках дела планируется объявление ряда подозрений в других правонарушениях.

Ранее на Украине заявили об одобрении коррупции в обществе. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что такую проблему общество страны должно рано или поздно переосмыслить.

До этого на Украине прошли обыски у главы Одесского облсовета. Также обыски проходят у депутата райсовета.