У отдыхающих в Таиланде россиян выкрали сейф с деньгами и паспортами

TourDom: отдыхающих на Пхукете россиян обокрали в отеле

Российских туристов, отдыхающих на тайском Пхукете, обокрали в отеле. Об этом пишет портал TourDom.

Россияне проводили отпуск в трехзвездочной гостинице Baan Vanida Garden Resort. Как утверждают потерпевшие, вор пробрался в их бунгало и вынес оттуда сейф, в котором хранились деньги и паспорта.

Пропажу соотечественники обнаружили еще 31 августа. Все последующие дни они пытались найти преступника и привлечь его к ответственности. Когда все их попытки оказались тщетными, решили предать случай огласке в соцсетях.

По данным издания, отель предоставил россиянам видеозаписи с камер наблюдения, где отчетливо видно человека, который выходит из комнаты с сейфом в руках. С этими доказательствами они обратились в полицию. Правоохранители подтвердили, что на вора уже были жалобы, однако поймать его не представляется возможным.

«Туристы обратились в администрацию отеля, но там, по словам россиян, отказались компенсировать им ущерб, — говорится в сообщении. — Сейчас они спешно оформляют свидетельства на возвращение в РФ в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства».

Вместе с тем путешественники все же надеются, что злоумышленник выбросит их документы, ограничившись присвоением денег.

Ранее в Таиланде две приезжие проститутки украли у канадского туриста 205 тысяч рублей после того, как провели с ним ночь в отеле. 38-летняя Мариам Накаиса и 28-летняя Шиба Айнембабази из Уганды познакомились с мужчиной по имени Халид в Паттайе.