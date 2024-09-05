Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:14, 5 сентября 2024Путешествия

У отдыхающих в Таиланде россиян выкрали сейф с деньгами и паспортами

TourDom: отдыхающих на Пхукете россиян обокрали в отеле

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российских туристов, отдыхающих на тайском Пхукете, обокрали в отеле. Об этом пишет портал TourDom.

Россияне проводили отпуск в трехзвездочной гостинице Baan Vanida Garden Resort. Как утверждают потерпевшие, вор пробрался в их бунгало и вынес оттуда сейф, в котором хранились деньги и паспорта.

Материалы по теме:
Руссо туристо Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Руссо туристоКак сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
6 января 2020
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022

Пропажу соотечественники обнаружили еще 31 августа. Все последующие дни они пытались найти преступника и привлечь его к ответственности. Когда все их попытки оказались тщетными, решили предать случай огласке в соцсетях.

По данным издания, отель предоставил россиянам видеозаписи с камер наблюдения, где отчетливо видно человека, который выходит из комнаты с сейфом в руках. С этими доказательствами они обратились в полицию. Правоохранители подтвердили, что на вора уже были жалобы, однако поймать его не представляется возможным.

«Туристы обратились в администрацию отеля, но там, по словам россиян, отказались компенсировать им ущерб, — говорится в сообщении. — Сейчас они спешно оформляют свидетельства на возвращение в РФ в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства».

Вместе с тем путешественники все же надеются, что злоумышленник выбросит их документы, ограничившись присвоением денег.

Ранее в Таиланде две приезжие проститутки украли у канадского туриста 205 тысяч рублей после того, как провели с ним ночь в отеле. 38-летняя Мариам Накаиса и 28-летняя Шиба Айнембабази из Уганды познакомились с мужчиной по имени Халид в Паттайе.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      Раскрыты возможности ядерного «Зевса»

      В России заявили о снижении чувствительности к повышению ключевой ставки

      В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

      Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

      Выгоду от масштабной модернизации БАМа назвали сомнительной

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      Депутат заявил о тайном «ввозе» партии особых мигрантов в Россию

      Австрия заявила о готовности принять переговоры по Украине

      Продажи новых легковушек в России побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше