Захарова: отставка главы МИД Украины — это «Кулеба с возу»

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — это «Кулеба с возу», но «воз все равно развалится». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаетТАСС.

Она добавила, что Кулеба — это представитель террористического формирования, которым должны заниматься специалисты. По ее словам, его имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Кулеба станет «черным рупором» западной пропаганды после отставки. Он полагает, что бывший министр покинет страну и уедет за границу, после чего Запад будет использовать его для нападок на Россию.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».