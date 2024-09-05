Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба станет «черным рупором» западной пропаганды после отставки. Такую судьбу главе ведомства предрек глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.
Он полагает, что Кулеба сразу покинет страну и уедет за границу, после чего Запад будет использовать его для нападок на Россию. По мнению собеседника агентства, министра необходимо привлечь к ответственности за все совершенные им в отношении россиян действия. «Ему самое место в тюрьме, где-нибудь на севере нашей страны», — считает Гемпель.
4 сентября стало известно, что Кулеба подал в отставку. По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, заявление от министра поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение было принято из-за его недовольства работой Кулебы по привлечению военной помощи. Он отметил, что тому «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».