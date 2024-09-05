Гемпель: Кулеба станет черным рупором западной пропаганды для нападок на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба станет «черным рупором» западной пропаганды после отставки. Такую судьбу главе ведомства предрек глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

Он полагает, что Кулеба сразу покинет страну и уедет за границу, после чего Запад будет использовать его для нападок на Россию. По мнению собеседника агентства, министра необходимо привлечь к ответственности за все совершенные им в отношении россиян действия. «Ему самое место в тюрьме, где-нибудь на севере нашей страны», — считает Гемпель.

4 сентября стало известно, что Кулеба подал в отставку. По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, заявление от министра поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение было принято из-за его недовольства работой Кулебы по привлечению военной помощи. Он отметил, что тому «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».