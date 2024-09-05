В России рассказали о продолжающейся модернизации Т-80БВМ

«Ростех»: танк Т-80БВМ продолжают модернизировать с учетом боевого опыта

Российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации. О совершенствовании танков рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Танк продолжают модернизировать с учетом опыта боевого применения на спецоперации. Работы ведутся в направлениях повышения огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости», — говорится в сообщении.

Т-80БВМ, который начали поставлять в войска в 2019 году, стал развитием танка Т-80БВ. Модернизированная машина получила новый прицел наводчика, доработанный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил и комплекс динамической защиты «Реликт».

В августе «Ростех» сообщил о поставке новой партии Т-80БВМ в войска. Машины оснастили дополнительным экраном для защиты крыши и кормы башни, а также моторно-трансмиссионного отделения от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников кумулятивных гранат.