Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:29, 5 сентября 2024Наука и техника

В России рассказали о продолжающейся модернизации Т-80БВМ

«Ростех»: танк Т-80БВМ продолжают модернизировать с учетом боевого опыта

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации. О совершенствовании танков рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Танк продолжают модернизировать с учетом опыта боевого применения на спецоперации. Работы ведутся в направлениях повышения огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости», — говорится в сообщении.

Т-80БВМ, который начали поставлять в войска в 2019 году, стал развитием танка Т-80БВ. Модернизированная машина получила новый прицел наводчика, доработанный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил и комплекс динамической защиты «Реликт».

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В августе «Ростех» сообщил о поставке новой партии Т-80БВМ в войска. Машины оснастили дополнительным экраном для защиты крыши и кормы башни, а также моторно-трансмиссионного отделения от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников кумулятивных гранат.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл новый план ВСУ в Курской области

      Валя Карнавал снялась без штанов

      Мизулина пожаловалась в прокуратуру на высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

      Не полетевшему в космос из-за фильма «Вызов» россиянину предложили уволиться

      Украинский пленный описал дружественный огонь ВСУ словами «утюжили полчаса»

      Россияне вступили в созданное Украиной террористическое сообщество и попали под статью

      Песков оценил возможности Индии сподвигнуть Украину к переговорам

      Путин высказался о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

      Названа многомиллиардная стоимость строительства новой верфи во Владивостоке

      Путин рассказал об экономике будущего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше