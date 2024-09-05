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02:36, 5 сентября 2024Россия

В российском городе сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров

Фото: Natalia Erunova / Unsplash

В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров, сообщил в своем Telegram-канале мэр российского города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу, а также укрыться в помещении без стекол. Кравченко также напомнил о недопустимости публикации фото или видео, где запечатлено отражение атаки, средства защиты города или работа специальных и оперативных служб.

«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — написал он.

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения двух безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска.

Ранее десять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены у берегов Крыма. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами.

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      Маргарита Пименова
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