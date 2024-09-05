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02:27, 5 сентября 2024Мир

В США высказались о беспокойстве из-за кадровых перестановок на Украине

Politico: в Вашингтоне допустили, что перестановки в Киеве вызовут беспокойство
СюжетСаммит G7

Фото: René DeAnda / Unsplash

Представители администрации Соединенных Штатов Америки допустили возникновение поводов для беспокойства в связи с кадровыми перестановками в правительстве Украины. Об этом сообщает газета Politico.

«Возможно, есть причины для беспокойства», — высказался неназванный источник газеты в Вашингтоне.

В разговоре с Politico депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что кадровые перестановки в правительстве страны связаны с централизацией власти президентом Владимиром Зеленским и его офисом. По ее мнению, поток отставок чиновников свидетельствует о серьезном кризисе управления в государстве.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала отставку украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Глава немецкого ведомства поделилась воспоминаниями о работе с Кулебой. Она рассказала, что они вели долгие беседы, в том числе в ночных поездах и на саммите стран «Большой семерки» (G7).

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      Маргарита Пименова
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