В США высказались о беспокойстве из-за кадровых перестановок на Украине

Politico: в Вашингтоне допустили, что перестановки в Киеве вызовут беспокойство

Представители администрации Соединенных Штатов Америки допустили возникновение поводов для беспокойства в связи с кадровыми перестановками в правительстве Украины. Об этом сообщает газета Politico.

«Возможно, есть причины для беспокойства», — высказался неназванный источник газеты в Вашингтоне.

В разговоре с Politico депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что кадровые перестановки в правительстве страны связаны с централизацией власти президентом Владимиром Зеленским и его офисом. По ее мнению, поток отставок чиновников свидетельствует о серьезном кризисе управления в государстве.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала отставку украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Глава немецкого ведомства поделилась воспоминаниями о работе с Кулебой. Она рассказала, что они вели долгие беседы, в том числе в ночных поездах и на саммите стран «Большой семерки» (G7).

