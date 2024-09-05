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16:34, 5 сентября 2024Наука и техника

В США рассказали о важном решении НАСА

ArsTechnica: НАСА предстоит принять важное решение по кораблю Orion

Фото: NASA / Kim Shiflett / Globallookpress.com

НАСА предстоит принять важное решение по кораблю Orion, который в рамках миссии Artemis II должен совершить пилотируемый облет Луны. Об этом рассказывает ArsTechnica.

«Хотя [корабль] Starliner привлек к себе много внимания СМИ, это будет еще более громкое решение для НАСА, с более серьезными последствиями — на борту [Orion] будут находиться четыре астронавта, и сотни миллионов, если не миллиарды людей, будут наблюдать за первой миссией человечества в дальний космос более чем за пять десятилетий», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в основании капсулы Orion находится теплозащитный экран, элементы которого во время беспилотной миссии Artemis I отвалились при вхождении корабля в атмосферу Земли. В НАСА не исключают, что теплозащитный экран Orion может не выдерживать экстремальных условий при вхождении корабля в атмосферу планеты, что создает угрозу для экипажа.

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Если НАСА решит поменять теплозащитный экран на Orion, миссия Artemis II может быть отложена с сентября 2025 года на несколько лет вперед.

В августе издание сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты SLS, на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного экрана космического корабля Orion.

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      Иван Потапов
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