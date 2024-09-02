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12:37, 2 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

ArsTechnica: из-за корабля Starliner нарушилась работа экипажа МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

Из-за корабля Starliner нарушилась работа экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание напоминает, что американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Селена вернулся на Землю не на Starliner, а на корабле Crew Dragon. «НАСА явно более комфортно с возвращением Уилмора и Уильямса на Землю в капсуле Dragon компании SpaceX, но это изменение нарушает работу экипажа на космической станции», — говорится в публикации.

Там отмечается, что одному из членов экипажа Starliner придется вернуться на Землю без скафандра, поскольку на МКС находится только пять подходящих космических костюмов.

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В августе НАСА заявило, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Астронавты НАСА отправятся на Землю в феврале 2025-го на корабле Crew Dragon.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.

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      Иван Потапов
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