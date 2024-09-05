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15:19, 5 сентября 2024Мир

Во Франции призвали Харрис объясниться после слов Путина

Филиппо: Харрис придется объясниться после слов Путина на ВЭФ

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вице-президенту США Камале Харрис придется объясниться после слов российского лидера Владимира Путина о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Владимир Путин сделал заявление, что "поддерживает кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре". Ей придется объясниться!» — отмечается в публикации.

Российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Россия будет «поддерживать» ее.

Путин также добавил, что бывший президент США, конкурент Харрис от Республиканской партии, Дональд Трамп ввел рекордное количество санкционных ограничений против России. Российский лидер выразил надежду, что «если у Харрис все хорошо», то она откажется от подобной политики в отношении Москвы.

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      Дарья Устьянцева
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