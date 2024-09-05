Путин понадеялся на отказ Харрис от санкционной политики Трампа в случае победы

Путин: Трамп ввел огромное число санкций, надеемся, что Харрис этого не повторит

Экс-президент США Дональд Трамп ввел огромное число санкций против России, поэтому Москва надеется, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах этого не повторит. На отказ Харрис от санкционной политики бывшего американского лидера понадеялся президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Он же ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).