Замдиректора российского «Водоканала» осудили за взятки и злоупотребление полномочиями

В Свердловской области суд приговорил замглавы «Водоканала» Первоуральска

В Свердловской области суд приговорил заместителя директора «Водоканала» Первоуральска Сергея Матафонова к четырем годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину также оштрафовали на полтора миллиона рублей. Его признали виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Подсудимый раскаялся в своих преступлениях.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получил взятку в размере 750 тысяч рублей от предпринимателя, реконструирующего сети водоснабжения и водоотведения в Первоуральске. Взамен подсудимый пообещал общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ. Позднее он убедил директора одного из предприятий заключить договор с этим бизнесменом на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

Фигурант также велел подчиненному направить работника, который бы следил за строительством дома на участке сына. Туда же доставляли строительный материал и оборудование «Водоканала» на сумму более 25 тысяч рублей.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева, обвиняемого в превышении полномочий.