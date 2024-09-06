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12:23, 6 сентября 2024Спорт

Карпин отреагировал на критику товарищеского матча с Вьетнамом

Карпин: смысла отвечать на критику Мостовым товарищеских матчей сборной нет
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику товарищеского матча с Вьетнамом со стороны экс-игрока национальной команды Александра Мостового. Его слова приводит «Чемпионат».

Карпин заявил, что на высказывания Мостового смысла отвечать нет. «Вы сами все знаете и можете на это ответить», — отметил тренер.

5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

После этого Мостовой заявил, что такими играми Россия унижает себя. «Будет больше пользы, если мы сыграем между собой», — заключил он.

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