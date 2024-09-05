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18:02, 5 сентября 2024Спорт

Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России со счетом 3:0 обыграла Вьетнам в товарищеском матче

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная России по футболу разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. На 24-й минуте счет открыл полузащитник Далер Кузяев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву оформил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев увеличил преимущество сборной России.

7 сентября команда под руководством Валерия Карпина проведет еще одну выездную товарищескую встречу и сыграет с Таиландом. Матч также пройдет в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

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