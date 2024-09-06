Поставки российской нефти через Украину резко выросли

Bloomberg: в сентябре Россия на 17 % увеличила поставки нефти через Украину в ЕС

В начале сентября поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», проходящему через Украину, резко выросли. Об этом со ссылкой на источник, знакомый со статистикой, сообщает Bloomberg.

Среднесуточный транзит в период с 1 по 4 сентября составил 18,3 тысячи тонн, что на 17 процентов выше, чем в августе. Из них 9,3 тысячи тонн в сутки идут в Венгрию, хотя в августе поставки составляли 5,5 тысячи тонн в сутки.

Впрочем, собеседник агентства не исключил, что увеличение позволит этим европейским странам получить в начале сентября основной объем поставок, запрошенных на месяц, а потом транзит снова снизится.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию оказались под угрозой после ужесточения санкций Украины в отношении российской компании «Лукойл», на которую традиционно приходилось более половины объемов. Частично объемы смогли компенсировать «Татнефть» и «Русснефть».

Тем не менее стороны расходились в оценках замещения. Украинские власти утверждали, что транзит снизился незначительно, в то время как в Венгрии и Словакии сообщали о серьезных проблемах и лишь временном решении. Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты отмечал, что после введения санкций среднесуточный объем поставок почти не изменился, однако Виктор Катона из Kpler подчеркивал, что поставлено было значительно меньше заказанных объемов.

Венгрия и Словакия ведут переговоры с Украиной для разрешения ситуации. Одним из вариантов считается принятие на себя рисков поставок от российско-украинской границы венгерским концерном MOL.