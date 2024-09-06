Мостовой предложил альтернативу товарищеским матчам с иностранными сборными

Мостовой предложил проводить матчи между командами внутри сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предложил альтернативу товарищеским матчам с иностранными командами. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек. Так сделайте три команды и сыграйте между собой», — предложил он. По мнению Мостового, пользы от матчей внутри сборной будет больше.

Ранее Мостовой раскритиковал товарищеский матч сборной России против Вьетнама. Он счел, что такими играми Россия унижает себя.

5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.