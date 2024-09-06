Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Норвегия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 1-й тур
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Завтра
02:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
13:45, 6 сентября 2024Спорт

Мостовой предложил альтернативу товарищеским матчам с иностранными сборными

Мостовой предложил проводить матчи между командами внутри сборной России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предложил альтернативу товарищеским матчам с иностранными командами. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек. Так сделайте три команды и сыграйте между собой», — предложил он. По мнению Мостового, пользы от матчей внутри сборной будет больше.

Ранее Мостовой раскритиковал товарищеский матч сборной России против Вьетнама. Он счел, что такими играми Россия унижает себя.

5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

      Певица Слава рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика»

      Спецназ «Ахмат» на курском направлении организовал центр по доработке дронов

      Названы главные проблемы китайских автомобилей

      Зеленский пожаловался на нехватку истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше